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GÜNCELLEME - Adana'da hal kompleksinde çıkan yangın kontrol altına alındı

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GÜNCELLEME - Adana'da hal kompleksinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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- Yangında 22 depoda hasar oluştu
YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Adana'da hal kompleksinde çıkan ve 22 depoya yayılan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'ndeki bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın bir süre sonra bitişikteki diğer depolara da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 22 depoda hasar oluştu.

Alevlerin tamamen söndürülmesi için soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
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