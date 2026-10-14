Haberler

Günaydın, Halk TV kayyımına 'Bu karanlığı mutlaka yırtacağız' diyerek tepki gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Günaydın, Halk TV kayyımına 'Bu karanlığı mutlaka yırtacağız' diyerek tepki gösterdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Halk TV'ye kayyım atanmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Günaydın, 'Türkiye baskıyla yönetilebilecek bir ülke değildir. Zulüm ile abad olunmaz. Milletle oyun oynanmaz. Bu karanlığı mutlaka yırtacağız' dedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin, "Türkiye baskıyla yönetilebilecek bir ülke değildir. Zulüm ile abad olunmaz. Milletle oyun oynanmaz. Bu karanlığı mutlaka yırtacağız" diyerek tepki gösterdi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Hırsızlar, arsızlar ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşıyor, muhalif siyasetçi, aydın, gazeteciler içeride. Gerçekler örtülemeyecek kadar açık, gizlenemeyecek kadar ortada.. Bütün bu olayların müsebbipleri, önce sosyal medyayı engellemeye, şimdi de Halk TV'yi susturmaya çalışıyorlar. Türkiye baskıyla yönetilebilecek bir ülke değildir. Zulüm ile abad olunmaz. Milletle oyun oynanmaz. Bu karanlığı mutlaka yırtacağız."

Kaynak: ANKA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Özgür Özel'den Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki: Tam da Türkiye’nin...

Özel'den Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki: Tam da Türkiye’nin...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elektrikli araç alarmı! Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı

Elektrikli araç alarmı! Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı
İsmail Kartal'dan Aston Villa maçı öncesi net mesaj

Dev maça saatler kala ateşi yaktı
Manchester United tel tel dökülüyor! Henüz 50. saniyede gol yediler

Bu takımın hali ne olacak? Henüz 50. saniyede gol yediler
Lemina'nın Yamal'a ne dediği ortaya çıktı

Lemina'nın Yamal'a ne dediği ortaya çıktı
OpenAI'ın ofisinde gizli dinleme cihazı bulundu

Dünyaca ünlü şirkette büyük skandal! Kameraya böyle yakalandı
Fransa'da devam eden öğrenci protestolarında 160 binden fazla kişi sokağa indi

Görüntüler Avrupa'nın dev ülkesinden! Protestolar bitmek bilmiyor
Esra Erol'un programında tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı

Esra Erol’da tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı