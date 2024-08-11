Üye Girişi
Haberler

Gümüşhane Valisi Yaban Keçilerini Sürü Halinde Görüntüledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, dağ yamaçlarında gezen yaban keçilerini sürü halinde görüntüledi. Vali Tanrısever, yavrularıyla birlikte yollarına çıkan yaban keçilerini fotoğrafladı.

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, dağ yamaçlarında gezen yaban keçilerini sürü halinde görüntüledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Tanrısever, köy yollarında inceleme yapmak üzere gittiği arazide Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleriyle karşılaştı.

Ekiplerle gözlem yapan Tanrısever, yavrularıyla yollarına çıkan yaban keçilerini fotoğrafladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tanrısever, ekiplerle gezerken yavrularıyla dağ yamaçlarında gezen yaban keçilerini, dürbün ve teleskoplarla gözlemlediklerini belirtti.

Tanrısever, yaban keçilerinin, "Gümüşhane dağlarının süsü" olarak kabul edildiğini aktararak, kayaların usta tırmanıcısı olan yaban keçilerinin bu yıl çoğunlukla ikiz doğurduğunun belirlendiğini kaydetti.

"Gümüşhane'miz yaban hayatıyla da gözümüze çarpıyor"

Yaban keçileri hakkında da bilgi veren Tanrısever, yavrularıyla sevimli ve ürkek halde kayaların üzerinde rahatlıkla dolaşan yaban keçilerinin, sarp ve yüksek kayalıklarda yaşamlarını sürdüren, zarafeti, asaleti ve masumiyetiyle gören herkesi etkileyen hayvanlar olduğunu vurguladı.

Tanrısever, Gümüşhane'nin sadece doğal güzellikleriyle değil yaban hayatı çeşitliliğiyle de dikkati çeken bir il olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gümüşhane'miz sadece doğal güzellikleri ve coğrafyasıyla değil yaban hayatıyla da gözümüze çarpıyor. Bugün DKMP Şube Müdürlüğündeki arkadaşlarla ilimizde sayıları 3 bine yaklaşan yaban keçilerini gözlemleme şansını bulduk. Burada vatandaşlarımızın keçileri koruduğunu ve kaçak avcılığın en büyük koruyucuları olduğunu gördük. İnsanlarımıza, yolda giderken sadece güzel coğrafyasına değil yaban hayatına da dikkat etmelerini tavsiye ediyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Alper Tanrısever Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Kepez, Muratpaşa, Alanya 12-13 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şehitkamil, Şahinbey, Nizip 12-13 Ağustos 2024 GASKİ su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım 12-13 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi! Sincan, Polatlı, Çankaya 12-13 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Ankara'da sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (SAMSUNSPOR-BEŞİKTAŞ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Ağustos Samsunspor Beşiktaş maçı nereden izlenir? 12 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: 12 Ağustos başak, kova, aslan burcu yorumu! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Resmi Gazete bugün (11 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef Nigar eleme adayı mı? 10 Ağustos Masterchef'te potaya kim girdi? Nafia Kuş Aydın kimdir? Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Adana Demirspor maç sonucu! Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Ağustos Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Oğuzhan Alpdoğan kimdir, kaç yaşında? Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan'ın Instagramı neden kapatıldı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 10 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Baraj doluluk oranı yüzde kaç? Paris Olimpiyatları'nda Türkiye kaç tane madalya kazandı? Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye kaçıncı sırada? FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR CANLI ANLATIM | Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı canlı yayın! Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı kaç kaç? Fenerbahçe-Adana Demirspor maç özeti! MASTERCHEF KEŞKEK TARİFİ | Keşkek tarifi nedir, malzemeleri neler? Keşkek hangi yöreye ait? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçında ilk 11'ler açıklandı mı? Fenerbahçe-Adana Demirspor maç kadrosunda kimler var? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı CANLI İZLE! Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı canlı izleme linki! Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı canlı izleme linki!
title