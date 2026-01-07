Haberler

Gümüşhane'de akademisyen evinde ölü bulundu

Gümüşhane'de akademisyen evinde ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Çağlar, yalnız yaşadığı evinde hayatını kaybetti. Okula gelmeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi ve evinde hareketsiz bulundu.

GÜMÜŞHANE Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Çağlar (55), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Çağlar, bugün sınavı olmasına rağmen okula gelmeyince durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Ekipler, Doç. Dr. Çağlar'ın tek başına kaldığı Karşıyaka Mahallesi Osman Bey Caddesi Kılıç Apartmanı'ndaki dairesine gitti. Kapıyı açarak eve giren ekipler, Çağlar'ı hareketsiz halde buldu. Çağlar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız da eve gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı. Ailesi kent dışında yaşayan, 3 çocuk babası Çağlar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Çağlar'ın kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belirlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi

SDG'ye silme operasyonu! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın torunu: Çıktığım kişiler hakkında sürekli Gizli Servis'e bilgi veriyorum

Trump'ın torunundan özel hayat itirafı: Gizli Servis'e bilgi veriyorum
AK Parti'ye geçen vekilin sözleri parti grubuna damga vurdu

AK Parti'ye geçen vekilin sözleri parti grubuna damga vurdu
Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak

Gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti

Şimdiden Fenerbahçe tarihine geçti
Trump'ın torunu: Çıktığım kişiler hakkında sürekli Gizli Servis'e bilgi veriyorum

Trump'ın torunundan özel hayat itirafı: Gizli Servis'e bilgi veriyorum
Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu! Durumları ağır

Kan donduran görüntü! Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu
Elif Kumal'ın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Elif Kumal'ın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı