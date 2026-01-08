Gümüşhane'de akademisyen evinde ölü bulundu

FAKÜLTEDE TÖREN DÜZENLENDİ

Gümüşhane'de evinde ölü bulunan Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bayram Çağlar (55) için görev yaptığı fakültenin bahçesinde tören düzenlendi. Törene; Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülsüm Çalışır, akademisyenler, öğrenciler, ailesi ve sevenleri katıldı. Törende, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Kaan Gez tarafından Doç. Dr. Bayram Çağlar'ın özgeçmişinin okundu. Ardından konuşan Çağlar'ın kız kardeşi Hacer Çağlar, "Ben onun en küçük kız kardeşiyim. Çok güzel bağlama çalardı, iletişimi çok güzeldi. Çok iyi bir insandı. Gelirdi, sohbet ederdik, çay içerdik. Ama işte hayat bazen çok acımasız olabiliyor. Hayat çok güzel şeyler de yapıyor, çok acımasız da olabiliyor yani" dedi.

REKTÖR YILDIZ: HOŞ BİR SADAYLA BU DÜNYADAN GÖÇÜP GİTMİŞ

Rektör Prof. Dr. Oktay Yıldız ise "Öğrencilerine, buradaki tüm meslektaşlarına ve tüm yükseköğretimine başsağlığı diliyorum. Rabbim hocamıza rahmet eylesin. Tabii dünya böyle; bazen beklenmedik dönemlerde, beklenmedik yaşlara sürprizler yapabiliyor. Üniversitemizde 5 yıl hizmet etmiş, bu gece yarısı bu anma etkinliğinde bu kadar öğrenci ve mesai arkadaşıyla birlikte bu yolculukta kendisinin güzel işler ve güzel sadalar bıraktığını buraya resmetmiş bir hocamız. Kendisine rahmet diliyoruz. Ümit ediyorum, yetiştirmiş olduğu öğrenci arkadaşlar, kendi ifadesiyle bu dünyadan güzel bir iletişimci olarak ayrıldıktan sonra bu memlekete güzel hizmetler ederler. Kız kardeşinin güzel ifadelerine biz de bu anlamda katılıyoruz. Ümit ediyorum hoş bir sadayla bu dünyadan göçüp gitmiş. Bizler de hem ailesine hem de yakınlarına hem de öğrenci arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Rektör Yıldız'ın konuşmasının ardından Gümüşhane Üniversitesi Kampüs Camii Müezzini Hasan Demirci tarafından Çağlar için helallik alınıp dua edildi. Çağlar'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından yarın Trabzon'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere kente uğurlandı.

Cevahir TOPALOĞLU/GÜMÜŞHANE,