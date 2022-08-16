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Gümüşhane haberi... Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Gümüşhane'deki tarihi Süleymaniye Mahallesi'ne ziyaret

Gümüşhane haberi... Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Gümüşhane'deki tarihi Süleymaniye Mahallesi'ne ziyaret

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Gümüşhane gündem haberi... Fener Rum Patriği Bartholomeos, Gümüşhane'de tarihi Süleymaniye Mahallesi'ni ziyaret etti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Gümüşhane'de tarihi Süleymaniye Mahallesi'ni ziyaret etti.

Beraberindeki metropolitlerle Trabzon'dan kara yoluyla Gümüşhane'ye gelen Bartholomeos, merkeze bağlı Süleymaniye Mahallesi'ndeki bir kilisede incelemede bulundu, buradaki bazı tarihi binaları gezdi.

Ziyaretin ardından bir çay bahçesinde dinlenen Bartholomeos'un, Trabzonspor logolu maske takması dikkati çekti.

Bartholomeos ve beraberindekiler daha sonra kentten ayrıldı.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

Bartholomeos Fenerbahçe Gümüşhane Güncel Haberler

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