Giresun kara yolu ulaşıma açıldı

Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesi tünel girişinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapanan Gümüşhane- Giresun yolu, Karayolları ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Bölgede olası yeni heyelan riskine karşı ekiplerin kontrol ve incelemelerinin sürdüğü bildirildi.

Cevahir TOPALOĞLU/GÜMÜŞHANE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
