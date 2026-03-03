Haberler

Gümüşhane-Giresun kara yolu ulaşıma açıldı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan kara yolu, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla çift yönlü ulaşıma açıldı. Heyelan sonucu yolda temizlik ve güvenlik önlemleri alındı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesindeki tünelin giriş kısmına yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi sürüklendi.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Özkürtün Belde Belediye Başkanı Yakup Turgut, AA muhabirine, heyelan nedeniyle yolun çift yönlü trafiğe kapatıldığını söyledi.

İlgili kurumların ekiplerinin bölgede önlem aldığını belirten Turgut, bölgeye ulaşımın Araköy köyünden sağlandığını kaydetti.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu yol, çift yönlü ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Sinan Uçar
