Haberler

Gümüşhane-Giresun kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Gümüşhane-Giresun kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Gümüşhane-Giresun kara yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Jandarma ve Karayolları ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak çalışmalara başladı.

Gümüşhane- Giresun kara yolu heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesindeki tünelin giriş kısmına yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi sürüklendi.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Özkürtün Belde Belediye Başkanı Yakup Turgut, AA muhabirine, heyelan nedeniyle yolun çift yönlü trafiğe kapatıldığını söyledi.

İlgili kurumların ekiplerinin bölgede önlem aldığını belirten Turgut, bölgeye ulaşımın Araköy köyünden sağlandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Sinan Uçar
İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşandı

İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu da suyun öte yanındaki savaş! Biri koca uçaksavarı sırtladı, diğeri ateş açtı

Bu da suyun öte yanındaki savaş! Böyle hava savunma sistemi görülmedi
İran'dan son dakika mesajı! 'ABD her şeyi itiraf etti' diyerek duyurdular

İran'dan son dakika mesajı! "ABD itiraf etti" diyerek duyurdular
Düşen savaş uçağından kurtulan ABD askerinin yanına koştu, teşekkür etti

Düşen uçaktan kurtulan ABD askerinin yanına koşup bakın ne yaptı
Arda'nın 70 dakika oynadığı maçta Real Madrid'e büyük şok

Gece yarısı kabusu yaşadı!
Bu da suyun öte yanındaki savaş! Biri koca uçaksavarı sırtladı, diğeri ateş açtı

Bu da suyun öte yanındaki savaş! Böyle hava savunma sistemi görülmedi
18 sene sonra gelen galibiyeti çılgınlar gibi kutladılar

18 sene sonra maç kazanınca olanlar oldu
Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı

Öğrencisinin öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımları ağlattı