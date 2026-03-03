Gümüşhane-Giresun kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Gümüşhane-Giresun kara yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Jandarma ve Karayolları ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak çalışmalara başladı.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesindeki tünelin giriş kısmına yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi sürüklendi.
Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.
Özkürtün Belde Belediye Başkanı Yakup Turgut, AA muhabirine, heyelan nedeniyle yolun çift yönlü trafiğe kapatıldığını söyledi.
İlgili kurumların ekiplerinin bölgede önlem aldığını belirten Turgut, bölgeye ulaşımın Araköy köyünden sağlandığını kaydetti.