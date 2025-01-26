Gümüşhane'deki Otobüs Kazasında 11 Yaralı
Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda bir yolcu otobüsü istinat duvarına sürterek durabildi. Kazada 11 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Gümüşhane'de yolcu otobüsünün istinat duvarına sürterek durabildiği kazada 11 kişi yaralandı.
Bayburt-Gümüşhane kara yolunun Geçit köyü mevkisinde Cemil Bektaş idaresindeki 61 AU 083 plakalı otobüs, kar yağışı nedeni nedeniyle kayganlaşan yolda istinat duvarına sürterek durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüsteki yolculardan 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Muhammet Çelik - Güncel