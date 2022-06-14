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GÜMÜŞHANE - Yıldırım düşmesi sonucu 43 keçi telef oldu

AA - Güncel
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Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yıldırımın isabet ettiği 43 keçi telef oldu.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yıldırımın isabet ettiği 43 keçi telef oldu.

İlçeye bağlı Yalınkavak köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Mutlu Ayhanlı, ağabeyi Önder Ayhanlı'ya ait 130 keçiyi otlatmak için Harava mevkisine gitti.

Sağanak nedeniyle ağaçların altına sığınan sürüye yıldırım isabet etmesi sonucu 43 keçi telef oldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından telef olan keçiler, kepçeyle açılan çukura gömüldü.

AA / Güncel

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