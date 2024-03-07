Gümüşhane'de yalıtım malzemesi yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı
Gümüşhane'de İkisu-Şiran kara yolunda seyir halinde olan yalıtım malzemesi yüklü tır devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Karayolları ekipleri tırın kaldırılması için çalışma başlattı.
Gümüşhane'de devrilen yalıtım malzemesi yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Oktay Aydınay (48) yönetimindeki 58 ZA 460 plakalı yalıtım malzemesi yüklü tır, İkisu- Şiran kara yolunun Arılı köyü mevkisinde devrildi.
Yaralanan sürücü Aydınay, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunun yan tarafındaki alandan otomobillerin geçişine izin verilen güzergahta, Karayolları ekipleri tırın kaldırılması için çalışma başlattı.