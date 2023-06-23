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Gümüşhane'de Uyuşturucu Operasyonu: Çantasında Çok Miktarda Uyuşturucu Bulunan Kişi Tutuklandı

Gümüşhane'de Uyuşturucu Operasyonu: Çantasında Çok Miktarda Uyuşturucu Bulunan Kişi Tutuklandı

Güncel Haberler

Gümüşhane'de, çantasında çok miktarda uyuşturucu ile yakalanan kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.T'nin çantasında yaptıkları aramada 1382 sentetik ve uyuşturucu hap ile 22,44 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.

Gümüşhane'de, çantasında çok miktarda uyuşturucu ile yakalanan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.T'nin çantasında yaptıkları aramada 1382 sentetik ve uyuşturucu hap ile 22,44 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Muhammet Çelik - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Gümüşhane Güncel Haberler

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