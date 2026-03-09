Haberler

Gümüşhane'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Gümüşhane'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'de jandarma, uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen iki şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda toplamda 46 sentetik ecza hap ve 5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gümüşhane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, jandarma ekipleri M.Y.'nin araç ile Gümüşhane'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, uygulama noktasında durdurdukları araçta ve şüpheli üzerinde yaptıkları aramada 46 sentetik ecza hap ele geçirdi.

Öte yandan merkeze bağlı Hasanbey Mahallesi'nde G.T.'nin yaşadığı eve düzenlenen operasyonda ise 5 gram metamfetamin yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Sinan Uçar
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Yine havada imha edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri

Yeni dini lider kolay lokma olmayacak gibi: Şu görüntülerine bakar mısınız?
İngiliz siyasetçiden gündem yaratacak iddia: İran 1000 ABD askerini öldürdü

İngiliz siyasetçiden olay Tel Aviv iddiası! Ölü sayısını bile verdi
7-0 kazanıp 'Espana' bestesiyle coştular

7-0 kazanıp "Espana" bestesiyle coştular
Zonguldak'ta 'Kirpi Ahmet' cinayeti iddianamesi hazırlandı: 2'si tutuklu 4 şüpheliye müebbet istemi

18 yıllık cinayetin gizemi çözüldü: Boğup, baraja atmışlar
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri

Yeni dini lider kolay lokma olmayacak gibi: Şu görüntülerine bakar mısınız?
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti

İmamoğlu'na 2 bin yıl istenen dava gergin başladı! Salon boşaltıldı
Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti

Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Dikkat çeken ifadeler var