Gümüşhane'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Gümüşhane'de jandarma, uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen iki şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda toplamda 46 sentetik ecza hap ve 5 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gümüşhane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, jandarma ekipleri M.Y.'nin araç ile Gümüşhane'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, uygulama noktasında durdurdukları araçta ve şüpheli üzerinde yaptıkları aramada 46 sentetik ecza hap ele geçirdi.
Öte yandan merkeze bağlı Hasanbey Mahallesi'nde G.T.'nin yaşadığı eve düzenlenen operasyonda ise 5 gram metamfetamin yakalandı.
Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: AA / Sinan Uçar