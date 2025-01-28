Üye Girişi
Haberler
Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti

Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı

Meclis'te Öcalan'ın mesajını paylaştı
AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı

AK Partili eski bakan artık CHP'li! Nedenini de tek cümlede anlattı
Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi

Katil de kurbanlar da yan yana

Gümüşhane'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Gümüşhane'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'nin Akçahisar köyünde meydana gelen trafik kazası sonucu 4 kişi yaralandı. Kazanın anı bir dinlenme tesisinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Gümüşhane'de 4 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkeze bağlı Akçahisar köyünde Enes A. yönetimindeki 53 ACE 786 plakalı hafif ticari araç şarampole devrildi.

Kazada sürücü ve beraberindeki Adem A, Deniz A. ile Mehmet G. yaralandı.

Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı bir dinlenme tesisinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhammet Çelik - Güncel
img

Sözleşmesindeki maddeler inanılır gibi değil
img

"Ağzından aktarıyorum" diyen Özel'den kabineyi karıştıracak iddia
img

"Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın

İstanbullulara kritik uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı
Müge Anlı, altı çocuk yapıp dördünü yurda veren adama ateş püskürdü: Spermlerini saça saça geziyor

Duyduklarına isyan etti: Bu adam spermlerini saça saça geziyor
Survivor şampiyonu Nefise, ünlü isme ilan-ı aşk etti: Flört teklifi alsam boşanırım

Nefise, "Böyle bir erkek yok" diyerek ünlü isme ilan-ı aşk etti
Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia

"Ağzından aktarıyorum" diyen Özel'den kabineyi karıştıracak iddia
Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor

Hemsinslerine tavsiyeler veren kadına tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.