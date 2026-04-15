Haberler

Gümüşhane'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

E.T'nin (21) kullandığı 29 AAC 663 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çevre yolu kavşağında, A.T. (40) idaresindeki 06 BM 2929 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan A.T. ile beraberindeki H.M. (58) ve durumu ağır olduğu öğrenilen E.T. sağlık ekiplerince Kelkit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sinan Uçar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

