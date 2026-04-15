Gümüşhane'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

E.T'nin (21) kullandığı 29 AAC 663 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çevre yolu kavşağında, A.T. (40) idaresindeki 06 BM 2929 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan A.T. ile beraberindeki H.M. (58) ve durumu ağır olduğu öğrenilen E.T. sağlık ekiplerince Kelkit Devlet Hastanesine kaldırıldı.