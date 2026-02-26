Haberler

Gümüşhane'de iki otomobil çarpıştı; 1 ölü, 3 yaralı

Gümüşhane'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Özcan Mahallesi Elmalı Caddesi'nde meydana geldi. Trabzon'dan Gümüşhane istikametine seyir halinde olan Ali Ç. yönetimindeki 61 DL 671 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hacıbey G. yönetimindeki 29 AL 975 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller yolda savruldu. Kazada, 2 sürücü ile Emine Ç. ve Ali Kazancı, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Kazancı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza anı, çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
