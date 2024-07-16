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Gümüşhane'de trafik kazası: 1 çift öldü, 2 kişi yaralandı

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Gümüşhane'nin Torul ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çift hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çift öldü, 2 kişi de yaralandı.

İlçenin Köprübaşı Mahallesi'ndeki yolda R.K yönetimindeki 29 DB 001 plakalı otomobil, Veysel Yalçın idaresindeki 29 DA 474 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Veysel Yalçın kaldırıldığı hastanede, eşi Münevver Yalçın ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Aynı araçta yaralanan T.Y. ve T.Y. de hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Gümüşhane-Trabzon kara yolundaki ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaynak: AA / Güncel

Gümüşhane trafik Torul Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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