Gümüşhane'de tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde etkili olan sis güzel manzaralar sundu

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Gümüşhane'de sis etkili oldu.

Kentin ilk yerleşim yeri olması dolayısıyla yöre halkı tarafından "eski Gümüşhane" diye adlandırılan tarihi Süleymaniye Mahallesi'nin bulunduğu bölgede sis etkisini gösterdi.

Hava sıcaklığının artmasıyla sis etkisini kaybederken, güzergahta yolculuk yapanlara güzel manzaralar sundu.

Kaynak: AA