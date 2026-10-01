Gümüşhane'de tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde etkili olan sis güzel manzaralar sundu

Gümüşhane'de tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde etkili olan sis güzel manzaralar sunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gümüşhane'de sis, kentin ilk yerleşim yeri sayılan ve 'eski Gümüşhane' olarak adlandırılan tarihi Süleymaniye Mahallesi bölgesinde etkili oldu. Hava sıcaklığının artmasıyla etkisini kaybeden sis, güzergahta yolculuk yapanlara güzel manzaralar sundu.
Gümüşhane'de sis etkili oldu.
Kentin ilk yerleşim yeri olması dolayısıyla yöre halkı tarafından "eski Gümüşhane" diye adlandırılan tarihi Süleymaniye Mahallesi'nin bulunduğu bölgede sis etkisini gösterdi.
Hava sıcaklığının artmasıyla sis etkisini kaybederken, güzergahta yolculuk yapanlara güzel manzaralar sundu.
Kaynak: AA