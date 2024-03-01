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Gümüşhane'de Tarihi Eser Operasyonu: Çok Sayıda Sikke ve Objeye El Konuldu

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Gümüşhane'nin Kelkit ve Şiran ilçelerinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan çok sayıda sikke, obje ve malzeme ele geçirildi. Operasyon sonucunda ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı.

Gümüşhane'nin Kelkit ve Şiran ilçelerinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan çok sayıda sikke, obje ve malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Ekipler, Kelkit'e bağlı Söğütlü beldesinde araçta yaptıkları aramada, tarihi eser niteliğinde sikke olduğu değerlendirilen 273 madeni para, 8 yüzük, 4'er haç ve kolye, madalyon, mızrak ucu, mezar taşı, gözyaşı şişesi ve mühür ele geçirdi.

Şiran'a bağlı Alacahan köyü ve ilçe merkezindeki bazı evlerde yapılan aramada ise 45 obje, 42 sikke, kılıç, 2 eski görünümlü Kur'an-ı Kerim, 210 mavzer fişeği, 10 eski top mermisi, 664 boş mavzer kovanı, kama, kasatura, hançer, kın, kırık şekilde kılıç, kaşık, kilim dokuma aparatı, Osmanlı tipi el bombası, eski tip el bombası ile metal dedektör ve çapa bulundu.

Ekipler, Kelkit'ten bir kişinin tarihi eser niteliğindeki malzemeleri Ankara'ya götüreceği istihbaratı üzerine de çalışma yaptı.

İlçede yolcu otobüsünde gözaltına alınan şüphelinin üzerinde 78 sikke, 4 bakır bileklik, 2 yüzük, madalyon ve bakır maşrapa ele geçirildi.

Malzemeler muhafaza altına alındı, şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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