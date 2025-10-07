Gümüşhane'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: Bir Gözaltı
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A'nın evinde yapılan aramada 12 bilezik ve çeşitli tarihi objeler ele geçirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Öbektaş beldesinde M.A'nın evinde tarihi eser niteliğinde obje bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada, 12 bilezik, bileklik parçaları, insan figürü, kase görünümlü obje, ham taş parçaları ile rölyef obje ele geçirildi.
M.A'nın gözaltına alındığı operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel