Haberler

Gümüşhane'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: Bir Gözaltı

Gümüşhane'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: Bir Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A'nın evinde yapılan aramada 12 bilezik ve çeşitli tarihi objeler ele geçirdi.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Öbektaş beldesinde M.A'nın evinde tarihi eser niteliğinde obje bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 12 bilezik, bileklik parçaları, insan figürü, kase görünümlü obje, ham taş parçaları ile rölyef obje ele geçirildi.

M.A'nın gözaltına alındığı operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
Bahçeli, Öcalan'dan SDG'ye çağrı yapmasını istedi

"Kurucu önder" diye söze başlayıp Öcalan'a çağrıda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suikasta uğrayan avukat Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı

İşte suikasta uğrayan avukatın otopsi raporu! Kan donduran detaylar
Greta'dan cezaevinde istismar sorusuna alkışlanacak yanıt

Greta'dan cezaevinde istismar sorusuna alkışlanacak yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.