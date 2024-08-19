Gümüşhane'de Süper Ay göz kamaştırdı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de karanlık gökyüzü altında "Mersinbalığı Ayı" olarak adlandırılan etkileyici Süper Ay manzarası fotoğraf sanatçıları ve gökyüzü meraklılarını mest etti.

Normalde olduğundan yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak olan bu ay, kentin ışık almayan bölgelerinde gökyüzünde adeta bir güneş gibi doğdu.

Bulutların arasından süzülen Süper Ay'ın güçlü hüzmeleri çıplak gözle dahi görülürken, o sırada bulutların oluşturduğu dua eden çocuk figürü dikkat çekti.

Gümüşhane'deki fotoğraf sanatçıları da bu nadir gökyüzü olayını kaçırmadı. Dörtkonak köyü yaylasına giderek dron yardımıyla gerçekleştirdikleri ışıkla boyama ve uzun pozlama teknikleriyle Süper Ay'ı etkileyici karelere dönüştüren fotoğrafçılar gökyüzünde oluşan bu etkileyici manzarayı izledi.

Fotoğrafçılar Gümüşhane'nin sessiz ve karanlık doğasında bir masal gibi iz bırakan Süper Ay'ın güzelliğini fotoğraf karelerinde ölümsüzleştirdi.

"Mersinbalığı Ayı" terimi Kuzey Amerika'daki yerli halklar tarafından mersin balıklarının nehirlerde daha sık görüldüğü zamana denk gelen dolunay verilen isim olarak bilinirken Süper Ay da Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu zamanlarda gerçekleşen dolunay durumuna verilen isim.