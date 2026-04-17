Harşit Çayı'nda su samuru görüntülendi

Gümüşhane'de Kenan Yılmaz, Harşit Çayı'nda avlanmaya çalışan bir su samurunu cep telefonuyla görüntüledi. Soğuk hava koşulları, doğal yaşamı olumsuz etkiledi.

Gümüşhane'de Harşit Çayı'nda avlanmaya çalışan su samuru görüntülendi.

Kentte son haftalarda etkili olan soğuk hava, doğal yaşamı olumsuz etkiledi.

Özcan Mahallesi'nde yürüyüş yapan Kenan Yılmaz, Harşit Çayı'nda avlanmaya çalışan su samuru olduğunu fark etti.

Yılmaz'ın, cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüde, bir süre çevreyi izleyen su samurunun daha sonra suya girerek gözden kaybolduğu görülüyor.

Kaynak: AA / Sinan Uçar
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

Tuncay Sonel açığa alındı
Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş

Saldırganın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında olay hareket
Kod adıyla gizlenseler de MİT’ten kaçamadılar! Böyle yakalandılar

Kod adıyla gizlenseler de MİT’ten kaçamadılar
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz

Saldırganın 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
Gülistan Doku soruşturmasında adliyenin önü karıştı: Anne hastaneye kaldırıldı

Asker bile engel olamadı! Anne "Katilsiniz" diye feryat edip fenalaştı
Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş

Saldırganın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında olay hareket
Ayla öğretmen 6 kurşunla hayatını kaybetmiş, doktorlar 1 saat kalp masajı yapmış

Öğrencilerine gerçekten siper olmuş! Saldırıda kan donduran detay
Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir

Nevzat'a verilen ceza sonrası adliyenin önünde böyle haykırdı