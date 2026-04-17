Harşit Çayı'nda su samuru görüntülendi
Gümüşhane'de Kenan Yılmaz, Harşit Çayı'nda avlanmaya çalışan bir su samurunu cep telefonuyla görüntüledi. Soğuk hava koşulları, doğal yaşamı olumsuz etkiledi.
Özcan Mahallesi'nde yürüyüş yapan Kenan Yılmaz, Harşit Çayı'nda avlanmaya çalışan su samuru olduğunu fark etti.
Yılmaz'ın, cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüde, bir süre çevreyi izleyen su samurunun daha sonra suya girerek gözden kaybolduğu görülüyor.
Kaynak: AA / Sinan Uçar