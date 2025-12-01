Haberler

Gümüşhane'de Seyir Halindeki Kamyonet Yandı

Gümüşhane-Kelkit kara yolunda seyir halindeyken alev alan kamyonet, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi.

Gümüşhane'de seyir halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Demirhan Y. yönetimindeki 24 BD 033 plakalı kamyonet, Gümüşhane- Kelkit kara yolu Pekün Dağı çıkışında henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Kelkit Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
