Gümüşhane'de Şap Hastalığına Karşı Aşılama Çalışmaları Devam Ediyor

Gümüşhane Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince il genelinde şap hastalığıyla mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Mesut Kıraç, Kelkit ilçesine bağlı Özlüce köyündeki aşılama ve bilgilendirme çalışmalarına katıldı.

Kıraç, AA muhabirine, büyük ve küçükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığının belirtilerinin yüksek ateş, ayak tırnaklarında yaralar ve iştahsızlık olduğunu söyledi.

Merkeze bağlı Sarıçiçek köyü ile Kelkit'in Güzyurdu köyünde 8 Ağustos'ta şap hastalığı tespit edildiğini belirten Kıraç, "Hastalık çıkan köylerin 3 kilometre çevresinde gözetim kontrol bölgesi olarak, hastalık çıkan bölgeden itibaren 10 kilometre çevresinde de aşılama yapıyoruz. Bu köylerimize hayvan giriş ve çıkışları kısıtlandı." dedi.

Kıraç, ekiplerin aşılamanın yanı sıra besicilere hastalıkla ilgili bilgi aktardıklarını da kaydetti.

Özlüce köyünde besicilik yapan Yalçın Mutlu ise şap hastalığına karşı tedbir amacıyla düzenli olarak hayvanların aşılarını yaptırdıklarını ifade etti.