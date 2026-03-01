Haberler

Gümüşhane Belediyesince ramazan ayında vatandaşlara sıcak yemek ulaştırılıyor

Gümüşhane Belediyesince ramazan ayında vatandaşlara sıcak yemek ulaştırılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane Belediyesi, Ramazan ayında Aile Yaşam Birimi aracılığıyla 40 aileye sıcak yemek ve 3 bin erzak kolisi ulaştırıyor. Belediye Başkanı, desteklerin yıl boyunca devam edeceğini belirtti.

Gümüşhane Belediyesi Aile Yaşam Birimince tespit edilen 40 aileye ramazanda sıcak yemek ulaştırılıyor.

Gümüşhane Belediyesi Otağ Tesisleri'ndeki yemekhanede hazırlanan yemeklerin dağıtımını da belediye ekipleri gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, AA muhabirine, Aile Yaşam Birimi'nin çalışmaları sonucu tespit edilen ailelere destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Başer, ramazanın hayır ayı olduğunu belirterek, Otağ Tesisleri'nde ise günde 500 kişilik iftar verildiğini dile getirdi.

Fiziki durumu yemek yapmaya elverişli olmayan 40 aileye günlük sıcak yemek ulaştırdıklarını ifade eden Başer, 3 bin erzak kolisi dağıtıldığını aktardı.

Aile Yaşam Birimince tespit edilen ailelere olan desteğin sadece ramazan ile sınırlı kalmayacağını vurgulayan Başer, "100 aileye aylık 5 bin lira mutfak desteği sağlıyoruz. Bu çalışmamız yıl boyunca sürecek. Ramazan ayında başlaması da güzel oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sinan Uçar
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor

İran yeniden düğmeye bastı
İsrail, yeni görüntüleri paylaştı: İşte İran uçaklarını vurdukları anlar

Savaşta ağır darbe! Kalkış izni isterken küle döndüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran'ı satan adam bu mu?

Kafa karıştıran tesadüfler: İran'ı satan adam bu mu?
Şah destekçisi fenomenler, Hamaney'in ölümünü dans ederek kutladı

Şahın oğlu da bunlardan medet umuyor
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu

Dünyanın peşinde olduğu isim 150 bin kişilik ordunun başına geçti
Türkiye'den kritik İran uyarısı

Kriz büyürken Türkiye'den kritik uyarı
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran'ı satan adam bu mu?

Kafa karıştıran tesadüfler: İran'ı satan adam bu mu?
Kamala Harris: Trump, bizi Amerikan halkının istemediği bir savaşa sürükledi

"Trump bizi istemediğimiz savaşa sürükledi" dedi, kongreye çağrı yaptı
Kuyumcularda gram altının fiyatı rekor kırdı

Savaş rekor getirdi! Kuyumcularda görülmemiş fiyat