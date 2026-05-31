Gümüşhane'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Gümüşhane'de yolun karşısına geçmeye çalışan Resul Çelik'e otomobil çarptı. Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.
Merkeze bağlı Aşağı Alıçlı köyü mevkisinde K.Ö'nün kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Resul Çelik'e (52) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazanın ardından sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Sinan Uçar