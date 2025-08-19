Gümüşhane'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Gümüşgöze Beldesi Fatih Mahallesi mevkisinde dün çıkan ve akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının, 15 dönümlük alanda etkili olduğu bildirildi.

Öte yandan yangına sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan bir kişinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.