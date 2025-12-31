Gümüşhane'de 2 Ocak'ta eğitime ara verildi
Gümüşhane'de devam eden kar yağışı ve hava sıcaklığındaki düşüş nedeniyle 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, don ve buzlanma uyarısı yapıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler doğrultusunda kentte kar yağışının devam edeceği ve hava sıcaklığındaki düşmenin don ve buzlanmaya neden olacağı tahmin edildiği belirtildi.
Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel