Gümüşhane'de 2 Ocak'ta eğitime ara verildi

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler doğrultusunda kentte kar yağışının devam edeceği ve hava sıcaklığındaki düşmenin don ve buzlanmaya neden olacağı tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verildiği kaydedildi.