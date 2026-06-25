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Gümüşhane'de aşure ikram edildi

Gümüşhane'de aşure ikram edildi
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Gümüşhane Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla Fatih Parkı'nda düzenlediği etkinlikte vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Vali ve belediye başkanının katılımıyla gerçekleşen programda dua edildi, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Gümüşhane Belediyesince muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Fatih Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, İl Müftüsü Hayri Erenay tarafından yapılan duanın ardından, Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ve il protokolü vatandaşlara aşure ikram etti.

Atay, burada yaptığı konuşmada, anlamlı bir günde bir araya gelindiğini söyledi.

Programda emeği geçenlere de teşekkür eden Atay, "Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Allah ülkemize bolluk ve bereket versin." dedi.

Başer de aşurenin sadece bir yemek olmadığını, Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Etkinlik, vatandaşlara yapılan ikramın ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar
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