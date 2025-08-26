Gümüşhane'de Lokantacı, Müşterisini Heimlich Manevrasıyla Kurtardı

Gümüşhane'de bir lokantada yemek yiyen müşterinin boğazına yiyecek kaçtı. Lokanta sahibi Ahmet Ayaz, Heimlich manevrası uygulayarak müşterisini kurtardı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Gümüşhane'de lokantacı, boğazına yiyecek kaçan müşterisini Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Atatürk Caddesi'ndeki bir lokantada yemek yiyen kişinin soluk borusuna yiyecek parçası kaçtı.

İş yeri sahibi Ahmet Ayaz, nefes almakta zorlandığını fark ettiği müşterisine Heimlich manevrası uygulayarak boğazındaki yiyecek parçasının çıkmasını sağladı.

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

