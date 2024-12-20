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Gümüşhane'de Kaybolan Büyükbaş Hayvan Sürüsü Bulundu

Gümüşhane'de Kaybolan Büyükbaş Hayvan Sürüsü Bulundu
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Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde 24 büyükbaş hayvandan oluşan sürü, jandarma ekipleri tarafından kaybolduğu bölgeden 4 kilometre uzakta bulundu. Sürünün sahibi, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde kaybolan büyükbaş hayvan sürüsü, jandarma ekiplerince bulundu.

İlçeye bağlı Sellidere köyü muhtarlığınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, 24 büyükbaştan oluşan sürünün kaybolduğu ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, sürüyü kaybolduğu bölgeden 4 kilometre uzaklıktaki Ericik köyü mevkisinde buldu.

Sürünün sahibi, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
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