Gümüşhane'de Kamyonet Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 5 Yaralı
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bir kamyonetin şarampole devrilmesi sonucunda sürücü yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu sürücü öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Aşağı Karadere köyü yakınlarındaki Çamin Yaylası mevkisinde seyreden İbrahim K. yönetimindeki 34 JV 907 plakalı kamyonet şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü hayatını kaybetti, beraberindeki eşi Ayşe K. (60) ile İbrahim H. (58), Saadet H. (57), Hamdiye H.Ç. (31) ve Yiğit Çınar Ç. (5) yaralandı.
Yaralılar, kaza yerindeki müdahalenin ardından Kürtün Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ayşe K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.