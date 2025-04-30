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Gümüşhane'de Kamyonet İstinat Duvarına Çarptı: Sürücü Ağır Yaralı

Gümüşhane'de Kamyonet İstinat Duvarına Çarptı: Sürücü Ağır Yaralı
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Gümüşhane'nin Torul ilçesinde istinat duvarına çarpan 71 yaşındaki kamyonet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde istinat duvarına çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.

T.T. (71) yönetimindeki 61 AAD 736 plakalı kamyonet, Tuğrulbey Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Torul Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
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