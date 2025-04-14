Gümüşhane'de Kaçak Tütün Operasyonu: 41 Kilogram Ele Geçirildi

Gümüşhane'de gümrük kaçağı 41 kilogram tütün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Ekipler, dedektör köpeğiyle otobüste yaptıkları aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 41 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Şüpheli M.T'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.