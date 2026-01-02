Haberler

Gümüşhane'de yaban ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için çeşitli noktalara yem ve mama bırakıldığını açıkladı. Karla mücadele çalışmaları da sürüyor.

Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, kar yağışı dolayısıyla yiyecek arayışındaki hayvanlar için farklı noktalara yem ve mama bıraktıklarını belirtti.

Başer, AA muhabirine, belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

İl merkezinde kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetreyi bulduğunu aktaran Başer, 150 personelin 10 araçla karla mücadele çalışması yaptığını kaydetti.

Başer, cadde ve sokaklarda temizleme çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, "Kar fazla olduğu için yaban hayvanlarını düşündük. Kuşlar için yemleme çalışması yaptık. Açtığımız yerlere de kediler için mama bıraktık. Yaban havyaları içinde çeşitli noktalara yiyecekler bıraktık. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Büyük bir emek sarf ettik. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
