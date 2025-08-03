Gümüşhane'de Hayvan Bakım Evi İddiaları Üzerine İnceleme Başlatıldı

Gümüşhane Valiliği, Gümüşhane Belediyesi Hayvan Bakım Evi'nde bulunan bazı hayvanların açlıktan ve susuzluktan öldüğüne dair iddialar üzerine inceleme başlatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, Gümüşhane Belediyesi Hayvan Bakım Evi'nde bulunan bazı hayvanların açlıktan ve susuzluktan öldüğüne dair iddialara ve görüntülere yer verildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu görüntüler ve iddialarla ilgili olarak ivedilikle idari inceleme başlatıldığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"İnceleme kapsamında ilgili birimlerce yerinde araştırma yapılmakta olup, ihmali veya kusuru bulunan kişi ya da kişiler hakkında gerekli idari işlemler titizlikle yürütülecektir. Hayvan haklarının korunması ve tüm canlıların yaşam hakkının güvence altına alınması devletimizin temel sorumlulukları arasındadır. Sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi adına kamuoyuna gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir."