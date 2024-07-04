Gümüşhane'de Fırtına 31 Evde Hasara Yol Açtı
Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde etkili olan fırtına 31 evin çatısında hasara yol açtı. Fırtına nedeniyle elektrik hatları koptu, ağaçlar zarar gördü. Hasar tespit çalışmaları başlatıldı.
Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde etkili olan fırtına 31 evin çatısında hasara yol açtı.
İlçede etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Fırtına nedeniyle elektrik hatları koptu, bazı ağaçların dalları kırıldı, 31 evin çatısında hasar oluştu.
Ekipler tarafından hasar tespit çalışması başlatıldı.