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Gümüşhane'de fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsü takla attı: 1 ölü, 7 yaralı (2)

Gümüşhane'de fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsü takla attı: 1 ölü, 7 yaralı (2)

Güncel Haberler

KAZA ANI KAMERADAGümüşhane'de, kireç fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı servis minibüsünün takla atması sonucu 1 işçinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KAZA ANI KAMERADA

Gümüşhane'de, kireç fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı servis minibüsünün takla atması sonucu 1 işçinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde; minibüsün yoldan çıktığı, beraberindeki toz bulutuyla takla attığı anlar yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gümüşhane Güncel Haberler

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