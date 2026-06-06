Gümüşhane'de karısını darbederek öldüren zanlı saklandığı depoda yakalandı
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde 2 Haziran'da eşi Arzu P.'yi darbederek öldüren H.P., saklandığı depoda polis ekiplerince gözaltına alındı.
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde 2 Haziran'da eşini darbederek öldüren kişi, saklandığı depoda gözaltına alındı.
Merkez Mahallesi'ndeki evlerinin önünde eşi Arzu P'yi (26) darbederek öldürdükten sonra kaçan H.P. (27), polis ekiplerince ilçe merkezinde saklandığı depoda yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Sinan Uçar