Haberler

Gümüşhane'de karısını darbederek öldüren zanlı saklandığı depoda yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde 2 Haziran'da eşi Arzu P.'yi darbederek öldüren H.P., saklandığı depoda polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde 2 Haziran'da eşini darbederek öldüren kişi, saklandığı depoda gözaltına alındı.

Merkez Mahallesi'ndeki evlerinin önünde eşi Arzu P'yi (26) darbederek öldürdükten sonra kaçan H.P. (27), polis ekiplerince ilçe merkezinde saklandığı depoda yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Sinan Uçar
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşabilir, önleyecek madde yok

Kılıçdaroğlu tartışmalarına nokta: Önleyecek madde yok

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mason Greenwood'un ardından Marsilya ile de anlaşma tamam

Greenwood'un ardından bir anlaşma daha! 55 milyonu kabul ettiler
Aziz Yıldırım destekçilerinden Hakan Safi'ye bomba tezahürat

Aziz Yıldırım destekçilerinden Hakan Safi'ye bomba tezahürat

Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı

Yılın en şanssız insanı! 18 yaşında kabusu yaşadı
Ailesine bıçakla saldırdı, intihara kalkıştı: 5 yaralı

Ailesini katletmeye kalktı! Çok sayıda yaralı var
Okan Buruk olumlu rapor verdi: Yıldız futbolcu karakolluk oldu

Okan Buruk olumlu rapor verdi: Yıldız futbolcu karakolluk oldu
Arda Güler'in koruması göz açtırmıyor! Temas etmek isteyenler şaşkın

Herkes onu konuşuyor!

Herkes ismini aratıyor! Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım'a ağzına geleni saydı

Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım'a ağzına geleni saydı