Gümüşhane'de Eşini Bıçakla Yaralayan Zanlı Tutuklandı
Gümüşhane'nin Karaer Mahallesi'nde eşini bıçakla yaralayan O.K, emniyet işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralı N.K'nin tedavisi ise devam ediyor.
Karaer Mahallesi'nde dün eşi N.K'yi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan O.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Gümüşhane Adliyesi'ne sevk edildi.
O.K, çıkarıldığı hakimlikçe "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan N.K'nin ise Trabzon'daki tedavisi sürüyor.
