Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Güncelleme:
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Gümüşhane'de eğitim faaliyetlerine 1 gün ara verildi. Valilik, kar yağışının gece geç saatlere kadar süreceğini açıkladı.

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilerin değerlendirilmesi sonucu il genelinde kar yağışının aralıklarla gece geç saatlere kadar devam edeceği belirtildi.

Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığı aktarılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde yarın eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
