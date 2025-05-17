Gümüşhane'de Bıçaklı Saldırı Girişimi Engellendi

Gümüşhane'de Bıçaklı Saldırı Girişimi Engellendi
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir tarım aletleri iş yerinde, Hüsamettin M. isimli kişi, Meryem Y.'ye bıçakla saldırmaya çalıştı. İş yeri sahibi Beytullah Nas, ani bir müdahale ile kadını kurtardı. Saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı ve ruh sağlığı kontrolü için hastaneye gönderildi.

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde 'yaralama' suçundan kaydı bulunan Hüsamettin M'nin (33), tarım aletleri satılan iş yerine gelen Meryem Y.'ye (48) bıçakla saldırı girişimi, iş yeri sahibi tarafından ani bir müdahaleyle engellendi. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki tarım aletleri satılan iş yerinde meydana geldi. İş yerine gelen Meryem M., kızı T.Y.'yi bir süredir rahatsız ettiğini öne sürdüğü Hüsamettin M. ile karşılaştı. Motosikletten inen Hüsamettin M., bıçakla Meryem Y.'nin üzerine yürüdü. Bu sırada iş yerinin önünde bulunan Beytullah Nas, saldırgana müdahalede bulunarak kadının yaralanmasını yaptığı ani hamleyle önledi. Hüsamettin M., ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralama suçundan kaydı bulunan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından gözlem altında tutulmak üzere Trabzon Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, saldırı girişimi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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