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Beton mikseri şarampole yuvarlandı; 2 ölü, 1 yaralı

Beton mikseri şarampole yuvarlandı; 2 ölü, 1 yaralı
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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde beton mikserinin şarampole devrilmesi sonucu Şaban Kara ve Güzel Narin hayatını kaybetti, E.N. yaralandı.

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde beton mikserinin şarampole yuvarlandığı kazada Şaban Kara ve Güzel Narin hayatını kaybetti, E.N. de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kürtün ilçesi Gündoğdu köyü Sevincek Mahallesi'nde meydana geldi. Şaban Kara yönetimindeki beton mikseri sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Kara ile araçtaki Güzel Narin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan E.N. ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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