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Gümüşhane'de araçta kubar esrar bulundu, sürücü gözaltına alındı

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Gümüşhane'de İkisu köyü mevkisinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada bir miktar kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Gümüşhane'de bir araçta yapılan aramada uyuşturucu bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İkisu köyü mevkisinde durdurulan B.A'nın kullandığı araçta arama yapıldı.

Aramada bir miktar kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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