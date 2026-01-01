Gümüşhane'de devrilen ambulanstaki 3 sağlık personeli yaralandı
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bir ambulansın şarampole devrilmesi sonucu sürücü ve iki sağlık personeli yaralandı. Olay yerine Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, ambulansın şarampole devrilmesi sonucu 3 sağlık personeli yaralandı.
İlçenin Büyükçit köyü mevkisinde, Ömer Ç'nin kullandığı ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki 2 sağlık personeli, Torul Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel