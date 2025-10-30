Haberler

Gümüşhane'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni Düzenlendi

Güncelleme:
Gümüşhane'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Yenişehir Stadyumu'nda tören gerçekleştirildi. Törene Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ve Garnizon Komutanı Albay Engin Kara katılarak, Cumhuriyet'in 102. yılına selam durdu. Vali Baruş, Cumhuriyet'in sarsılmaz bir şekilde ayakta olduğunu vurguladı. Program, halk oyunları ve ödül töreniyle devam etti.

Gümüşhane'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kentte dün etkili yağış nedeniyle ertelenen tören, Yenişehir Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Garnizon Komutanı Albay Engin Kara, katılımcıların bayramını tebrik etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Vali Baruş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğin eşsiz kahramanlık destanları yazan Anadolu'nun ve Rumeli'nin yiğit evlatlarının yekvücut olarak kurduğu Cumhuriyet'in 102 yıldır sarsılmaz bir şekilde ayakta olduğunu söyledi.

Baruş, "Anadolu topraklarında hakimiyetimizin nişanesi olan bu kutlu Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi ilelebet payidar kalacaktır." dedi.

Halk oyunları ile devam eden programda, çeşitli yarışmalarda başarı gösteren öğrencilere protokol üyelerince ödül verildi.

Program, geçit töreninin ardından sona erdi.

