Gümüşhane'de yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Gümüşhane'de 2026 yılının ilk bebeği dünyaya geldi.

Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde, Adem ve Özlem Yavuz Özdeş çiftinin 3 kilo 400 gram doğan bebeklerine "Elif Ada" ismi verildi.

Dünyaya gözlerini açan bebek ile annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kadın Doğum Uzmanı Nuray Keskin, AA muhabirine, yeni yılın ilk bebeğinin doğumunu gerçekleştirmenin mutluluğunu ifade etti.

Anne Özdeş'in ikinci gebeliği olduğunu aktaran Keskin, "Annenin 40 haftalık bir gebeliği mevcut. Takipli bir hasta. Acil servisimize başvuru yapıyor ardından doğumhanemize yönlendiriliyor. Geldiğinde aktif doğum süreci başlamıştı." diye konuştu.

Keskin, annenin normal doğum yaptığını belirterek, ailenin sevincine ortak olduklarını kaydetti.

Baba Adem Özdeş ise heyecanlı bir süreç yaşadıklarını anlatarak, "Kısmet bugüneymiş. Eşimin aniden sancıları tutunca Gümüşhane'de de yoğun bir kar yağışı var, ambulans çağırdık. Sağ olsunlar onlar da hemen geldi. Sağlıklı bir kız çocuğumuz oldu." diye konuştu.