Haberler

Gümüşhane'de yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde Adem ve Özlem Yavuz Özdeş çiftinin bebekleri dünyaya geldi. 3 kilo 400 gram ağırlığında doğan Elif Ada'nın sağlık durumu iyi.

Gümüşhane'de 2026 yılının ilk bebeği dünyaya geldi.

Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde, Adem ve Özlem Yavuz Özdeş çiftinin 3 kilo 400 gram doğan bebeklerine "Elif Ada" ismi verildi.

Dünyaya gözlerini açan bebek ile annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kadın Doğum Uzmanı Nuray Keskin, AA muhabirine, yeni yılın ilk bebeğinin doğumunu gerçekleştirmenin mutluluğunu ifade etti.

Anne Özdeş'in ikinci gebeliği olduğunu aktaran Keskin, "Annenin 40 haftalık bir gebeliği mevcut. Takipli bir hasta. Acil servisimize başvuru yapıyor ardından doğumhanemize yönlendiriliyor. Geldiğinde aktif doğum süreci başlamıştı." diye konuştu.

Keskin, annenin normal doğum yaptığını belirterek, ailenin sevincine ortak olduklarını kaydetti.

Baba Adem Özdeş ise heyecanlı bir süreç yaşadıklarını anlatarak, "Kısmet bugüneymiş. Eşimin aniden sancıları tutunca Gümüşhane'de de yoğun bir kar yağışı var, ambulans çağırdık. Sağ olsunlar onlar da hemen geldi. Sağlıklı bir kız çocuğumuz oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü

Kadın hakime lojmanda dehşeti yaşattı
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası
Futbolda 2025, Luis Enrique'nin yılı oldu

Bu adamı kim durduracak?
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü

Kadın hakime lojmanda dehşeti yaşattı
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor
Yok böyle rekor! Altında bir yıllık kazanç dudak uçuklatıyor

Parasına buna yatıran ihya oldu! Tam 51 kez rekor kırdı