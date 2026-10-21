Gümüşhacıköy Doğa Severler Grubu, Kuzalan'da çevre temizliği yaptı

Gümüşhacıköy Doğa Severler Grubu, Kuzalan'da çevre temizliği yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gümüşhacıköy Doğa Severler Grubu, doğa yürüyüşü sonrası Kuzalan köyündeki Mehmet Dede Piknik Alanı'nda çevre temizliği yaptı. Grup üyeleri, çevre bilincini yürüyüşlerle birleştirdiklerini belirterek herkesi doğayı korumaya çağırdı.
Gümüşhacıköy Doğa Severler Grubu üyeleri, düzenledikleri doğa yürüyüşünün ardından çevre temizliği yaptı.
Etkinlik kapsamında Kuzalan köyündeki Mehmet Dede Piknik Alanı'nda bir araya gelen grup üyeleri, çevreye bırakılan atıkları topladı.
Grup adına açıklama yapan Fevzi Alpaslan, doğa yürüyüşlerini çevre bilinciyle birleştirdiklerini vurgulayarak, doğal güzelliklerin korunması ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakılması için herkesi duyarlı olmaya davet etti.
Kaynak: AA