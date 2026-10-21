Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gümüşhacıköy Doğa Severler Grubu, Kuzalan'da çevre temizliği yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gümüşhacıköy Doğa Severler Grubu, Kuzalan'da çevre temizliği yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhacıköy Doğa Severler Grubu, doğa yürüyüşü sonrası Kuzalan köyündeki Mehmet Dede Piknik Alanı'nda çevre temizliği yaptı. Grup üyeleri, çevre bilincini yürüyüşlerle birleştirdiklerini belirterek herkesi doğayı korumaya çağırdı.

Gümüşhacıköy Doğa Severler Grubu üyeleri, düzenledikleri doğa yürüyüşünün ardından çevre temizliği yaptı.

Etkinlik kapsamında Kuzalan köyündeki Mehmet Dede Piknik Alanı'nda bir araya gelen grup üyeleri, çevreye bırakılan atıkları topladı.

Grup adına açıklama yapan Fevzi Alpaslan, doğa yürüyüşlerini çevre bilinciyle birleştirdiklerini vurgulayarak, doğal güzelliklerin korunması ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakılması için herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Kaynak: AA
Genç sevgiliyi hazmedemedi, dehşet saçtı

Genç sevgiliyi hazmedemedi, dehşet saçtı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Diktatör' şarkısı çaldı, Mbappe kahkahaya boğuldu

Onu daha önce böyle görmediniz! Kendini tutamadı
İzlenme uğruna kendi boğazını kesti

İzlenme tutkusu feci sonla bitti!
Arda Güler'e müjde! İmza atarsa servetine servet katacak

Arda'ya müjde! İmza atarsa servetine servet katacak
Didem Belen: Somer Sivrioğlu beni aldattı, tehdit ediliyorum

Somer Şef’in sevgilisinden bomba iddia: Aldatıldım, tehdit ediliyorum
Ahmet Eşref Fakıbaba hem İYİ Parti'den hem milletvekilliğinden istifa etti

İYİ Parti'de kriz! Hem partiden hem vekillikten istifa etti
Kızılcık Şerbeti’nde Cansu Taşkın krizi! Gold Film’den ayrılık açıklaması

Diziye girmesiyle çıkması bir olmuştu! Nedeni belli oldu
Sahilde korkunç kavga! Kopan kulak parçası kayıp

Kan donduran olay! Kopan kulak bir türlü bulunamadı