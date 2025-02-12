Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne Yeni Çocuk Doktoru Atandı

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine atanan çocuk doktoru göreve başladı.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. İremnaz Karahan, yaptığı açıklamada, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine atanmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Göreve başladığını dile getiren Karahan, "Gümüşhacıköy tarihi ve doğasıyla güzel bir yer. Burada görev yapmaktan mutluyum. İnşallah hastalarımıza faydalı olmaya çalışacağız." dedi.